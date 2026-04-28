Nuevos pasos en el polígono de Carracedo: el Concello recibe el borrador del convenio

Una de las reuniones entre la administración local y Zona Franca para avanzar en un acuerdo de colaboración Cedida

El Concello de Caldas de Reis acaba de recibir, por parte del Consorcio de Zona Franca de Vigo, el borrador del convenio para el desarrollo del polígono de Paradela-Carracedo. Se trata por lo tanto de “a primeira pedra para consolidar ao municipio como motor económico da bisbarra e referente empresarial da provincia de Pontevedra”, tal y como señala el alcalde caldense, Jacobo Pérez.

El departamento de Intervención ya está estudiado el documento y una vez que cuente con e favor de los técnicos municipales se llevará a Pleno lo antes posible para su aprobación. De este modo, el gobierno local continúa avanzando en una de sus máximas prioridades, como es garantizar el incremento de suelo empresarial en el municipio, facilitando a las empresas emplazamientos adecuados que permitan la creación más puestos de trabajo y del impulso de la economía local. “Contar cun área de máis de 800.000 metros cadrados para o asentamento de empresas suporá unha ferramenta moi importante para que a nosa poboación medre, de xeito que poidamos volver a estar por riba dos 10.000 habitantes”, apuntó el regidor.

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Cuatro años prorrogables

En cuanto al borrador se trata del fruto del trabajo de colaboración entre Zona Franca y la administración local. En él, el ente estatal se compromete a asumir los costes de urbanización del polígono, mientras que el Concello de Caldas será el encargado de llevar a cabo las gestiones administrativas y urbanísticas correspondientes. El convenio tendrá una vigencia de cuatro años, con posibilidad de prórroga por otros tantos. En ningún caso se podrán superar esos ocho años de duración. Entre los puntos destacados, figura también el compromiso de establecer una Comisión de Seguimiento, con el objetivo de “concretar, axilizar, controlar e garantir a execución plena e satisfactoria” de los objetivos. Este órgano estará compuesto por técnicos de ambas instituciones, además del propio alcalde y del delegado especial del Estado en el Consorcio de Zona Franca.

“Contar cun área de 800.000 metros cadrados de empresas é importante para que a poboación medre”

Pérez destaca que esta tramitación supone dar un paso decisivo para garantizar el desarrollo socioeconómico de Caldas en los próximos 50 años. El alcalde caldense incide en que esta área de más de 830.000 metros cuadrados se traducirá “nunha mellora moi importante tanto na calidade como na cantidade de emprego xa non só no noso concello” e incide en que “vainos permitir abrir novas posibilidades económicas na vila, máis alá do turismo”.

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A pesar de que aún se están dando los primeros pasos, el Concello asegura que hay muchas entidades de otros lugares interesadas en asentarse aquí, además de las empresas locales de la villa termal.