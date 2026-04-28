Caldas recibe una nueva negativa de la Xunta para montar el escenario acuático en las fiestas del verano

El escenario en el río Umia en el año 2024 Cedida

Caldas denuncia un intento de “boicot” al escenario del río para las fiestas del verano por parte de la Xunta y del Partido Popular. El teniente de alcalde, Manuel Fariña, explica que el Concello solicitó una autorización formal a Augas de Galicia para instalar el palco en el Umia, pero recibió una nueva negativa basada en “supostos riscos ambientais” que no se corresponden con lo evaluado por los propios técnicos de la Xunta, que ya habían comprobado que la instalación no provocaba daño en el lecho del río ni en su entorno.

Fariña señala que esta decisión llega en un momento en el que el Concello de Caldas está dando pasos firmes para recuperar el río Umia como un espacio de encuentro y de cultura siguiendo con una apuesta que nació en 2024. Así, el escenario acuático se colocó por primera vez en las fiestas del verano de ese 2024, pero posteriormente el Concello recibió una sanción de la Xunta alegando que la administración local no contaba con los permisos requeridos.

Escenario, “si ou si”

Ya en 2025, aunque la previsión era montarlo de nuevo, no fue posible dado que estaba previsto iniciar las obras de restauración de la Carballeira. Sin embargo Fariña tenía claro que este año, “si ou si” habría escenario acuático hasta que se topó con una nueva negativa de la Xunta de Galicia.

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El gobierno local reitera por tanto su disposición de cumplir todas las condiciones técnicas, ambientales y de seguridad que se establezcan para garantizar la compatibilidad del escenario con el entorno. Además, insiste en que para Caldas el palco del río es mucho más que una infraestructura efímera, es una expresión de la forma de vivir Caldas y de la relación de la vecindad con el Umia.

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El nacionalista lamenta también que este bloqueo forme parte de una estrategia política y explica “cando os propios datos non sosteñen o bloqueo, o que queda é unha decisión que non responde ao interese de Caldas nin ai que a súa veciñanza leva anos demostrando que funciona”.

Defienden su propuesta

El Concello caldense asegura que continuará trabajando para hacer posible la instalación del escenario en las fiestas, explorando todas las vías necesarias y defendiendo una propuesta que considera plenamente compatible con la protección del río. “Non ímos renunciar a algo que funciona, que é seguro e que forma parte da nosa historia e da nosa cultura popular. Caldas sabe o que quere e ímos seguire defendendoo”, concluye el teniente de alcalde.