La Guardia Civil de Caldas decomisa más de 30 gramos de cocaína a dos vecinos de Vigo

Gramos de cocaína incautada en la AG-41 Cedida

Una patrulla de la Guardia Civil de Caldas de Reis decomisa más de 30 gramos de cocaína a dos hombres en un operativo preventivo de Seguridad Ciudadana. El conductor dio además positivo en la prueba de detección de drogas y ambos son investigados ahora como supuestos autores de un delito contra la Salud Pública.

Los hechos se remontan al pasado miércoles 22 de abril, cuando en un dispositivo de Seguridad Ciudadana en la vía AG-41, en dirección a la villa termal, una patrulla de la Guardia Civil de Caldas de Reis dio el alto a una motocicleta en la que viajaban un conductor y un pasajero, ambos vecinos de Vigo.

Al parecer, tras el alto, ambos mostraban cierto nerviosismo por ello los agentes procedieron a identificarlos y se toparon con sus antecedentes policiales. Se procedió así a comprobar las pertenencias que llevaban en los bolsillos y fue entonces cuando uno de ellos trató de ocultar un pequeño envoltorio plástico de color blanco con un gramo de cocaína en su interior.

Registro corporal

Después llegó el registro corporal en el que los agentes detectaron también un bulto en las partes íntimas de uno de los investigados por lo que se requirió de un agente canino para determinar la posible presencia de más estupefacientes ocultos. Así, decomisaron otro envoltorio plástico de color blanco con un peso aproximado de 33,48 gramos de cocaína. Los hombres aseguraron en todo momento que la sustancia era de ambos, para su propio consumo.

Posteriormente al conductor se le realizó la prueba de detección de drogas en la que dio positivo por consumo de cocaína, por lo que se procedió también a la inmovilización de la motocicleta. Ahora ambos se enfretan a un posible delito contra la salud pública por tráfico de drogas para el que ya se están realizando las diligencias oportunas