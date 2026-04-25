El BNG de Caldas denuncia “un parcheo selectivo” en la N-640

El teniente de alcalde de Caldas, Manuel Fariña Cedida

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El BNG de Caldas critica el resultado de las recientes actuaciones de mejora del firme en la N-640 a su paso por el municipio, anunciadas “aos catro ventos” por el Gobierno estatal. Los nacionalistas consideran que, más que un asfaltado real, se trata de un “parcheo selectivo”.

En este sentido, el portavoz, Manuel Fariña, incide en que la intervención ejecutada “roza o chiste e supón un insulto á intelixencia da veciñanza, xa que nin moito menos responde ás necesidades da vila”.

De hecho, señala que las máquinas de fresado y extendido de aglomerado ya abandonaron la zona y los trabajos entraron en fase de pintado, por lo que no se prevé continuidad. Fariña destaca que la obra se limitó a asfaltar pequeños tramos, “deixando entre medias inexplicablemente sen actuar outros puntos con danos evidentes e de gran gravidade”.

En el centro urbano del municipio, apunta el edil nacionalista, existen “fochancas de considerable tamaño”, en algunas de las cuales “poderíanse prantar patacas agora que é a tempada”. Apunta, además, que las personas conductoras “teñen que facer slalom para esquivar os buracos”. Por todo ello, Fariña lamenta que “se venda como un éxito”, cuando en su opinión “non alcanza os mínimos esixibles”.