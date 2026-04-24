Igloo presenta el primer single del que será su octavo disco

La banda caldense Igloo tras la publicación de su nuevo single Cedida

Igloo publica ‘Mi rayo de luz’, el primer single del que será su octavo disco. La banda caldense de indie-rock con casi 20 años de trayectoria, recaudó más de 8.500 euros a través de una campaña de micromecenazgo para impulsar la grabación de este nuevo proyecto producido por Carlos Hernández. Ahora, con este primer single regalan al oyente un primer adelanto de lo que, muy pronto, podrán escuchar.

Esta banda caldense recauda más de 8.500 euros con crowdfunding para lanzar su octavo disco Más información

El tema, ‘Mi rayo de luz’, busca una sensación de equilibrio entre contención y desbordamiento, entre claridad y ruido emocional. Además, abre la puerta a un nuevo trabajo en el que la banda parece afinar su discurso hacia un lugar más directo, pero también más abierto.

Este nuevo proyecto musical, que será además el primer álbum de la banda editado en vinilo, comenzó en septiembre de 2025 y la previsión es que concluya en julio de este año.