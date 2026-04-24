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Caldas

Igloo presenta el primer single del que será su octavo disco

El nuevo proyecto musical de la banda caldense comenzó en septiembre de 2025 y la previsión es que concluya en julio de este año

Fátima Pérez
24/04/2026 12:36
La banda caldense Igloo tras la publicación de su nuevo single
La banda caldense Igloo tras la publicación de su nuevo single
Cedida
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Igloo publica ‘Mi rayo de luz’, el primer single del que será su octavo disco. La banda caldense de indie-rock con casi 20 años de trayectoria, recaudó más de 8.500 euros a través de una campaña de micromecenazgo para impulsar la grabación de este nuevo proyecto producido por Carlos Hernández. Ahora, con este primer single regalan al oyente un primer adelanto de lo que, muy pronto, podrán escuchar.

Julián, Juanma, Berto y Beni, han grabado ya siete discos y recorrido salas y festivales por toda España

Esta banda caldense recauda más de 8.500 euros con crowdfunding para lanzar su octavo disco

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El tema,  ‘Mi rayo de luz’, busca una sensación de equilibrio entre contención y desbordamiento, entre claridad y ruido emocional. Además, abre la puerta a un nuevo trabajo en el que la banda parece afinar su discurso hacia un lugar más directo, pero también más abierto.

Este nuevo proyecto musical, que será además el primer álbum de la banda editado en vinilo, comenzó en septiembre de 2025 y la previsión es que concluya en julio de este año.

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