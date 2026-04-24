Caldas

Carracedo pone los callos a cocer para el próximo 1 de mayo

La parroquia celebrará su XXII Festa dos Callos organizada por la Asociación de Mulleres Rurais Santa Mariña

Fátima Pérez
24/04/2026 13:06
Festa dos callos en Arousa
Gonzalo Salgado
La parroquia de Carracedo, en Caldas, celebrará el próximo 1 de mayo su XXII Festa dos Callos, organizada por la Asociación de Mulleres Rurais Santa Mariña.

La jornada arrancará por la mañana con la música de las gaitas en las calles y el olor de los callos listos para servir a partir de las 13:00 horas. El precio de la ración será de 20 euros e incluirá también empanada, pan de manteca, rosca de Caldas, bebida, café y chupito. DJ Mon será el encargado de amenizar a los comensales mientras disfrutan de los callos.

Ya por la tarde, a partir de las 17:00 horas, actuará Suso Aboy y Rock Show y a las 19:00 horas tendrá lugar una exhibición de zumba con Priscilla Dance. A las 20:00 horas darán comienzo los tradicionales sorteos con decenas de regalos a repartir entre los comensales y a continuación la verbena de nuevo con DJ Mon. La jornada culminará a las 00.00 horas con una gran chocolatada gratuita para todos las personas asistentes.

