Carracedo pone los callos a cocer para el próximo 1 de mayo
La parroquia de Carracedo, en Caldas, celebrará el próximo 1 de mayo su XXII Festa dos Callos, organizada por la Asociación de Mulleres Rurais Santa Mariña.
La jornada arrancará por la mañana con la música de las gaitas en las calles y el olor de los callos listos para servir a partir de las 13:00 horas. El precio de la ración será de 20 euros e incluirá también empanada, pan de manteca, rosca de Caldas, bebida, café y chupito. DJ Mon será el encargado de amenizar a los comensales mientras disfrutan de los callos.
Ya por la tarde, a partir de las 17:00 horas, actuará Suso Aboy y Rock Show y a las 19:00 horas tendrá lugar una exhibición de zumba con Priscilla Dance. A las 20:00 horas darán comienzo los tradicionales sorteos con decenas de regalos a repartir entre los comensales y a continuación la verbena de nuevo con DJ Mon. La jornada culminará a las 00.00 horas con una gran chocolatada gratuita para todos las personas asistentes.