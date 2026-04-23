El Concello de Caldas recupera los talleres de la Xunta de trabajo temporal para personas desempleadas

Obradoiro de Empleo en Caldas Cedida

El Concello de Caldas prevé poner en marcha “na maior brevivade” la quinta edición del Taller de Empleo ‘Os Camiños do Camiño’, una iniciativa que sirve para contratar de manera temporal a 20 personas en situación de desempleo. Con el cambio de criterio de la Xunta, que ahora fija contar con menos de 300 desempleados, Caldas pudo volver a solicitar una subvención para llevar a cabo estas contrataciones temporales después de no poder acceder al programa en los últimos años al contar con menos de 500.

La confirmación de la ayuda por parte de la Consellería de Emprego, se materializó hace unos días y la cuantía asciende a 468.052 euros. Los contratos serán a jornada completa, con una duración de nueve meses y el Concello confía en que el taller pueda comenzar a principios de junio o antes.

El requisito para poder entrar en el proceso de selección será necesario estar inscrito como demandante de empleo.

El taller empleará a 10 personas en tareas de albañilería y a otras tantas en labores de carácter forestal y de jardinería, centrándose en la conservación y mejora de zonas verdes como la antigua Fábrica da Luz, la Fervenza do Segade, caminos y rutas de senderismo, y el entorno de A Tafona.