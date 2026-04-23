Caldas repartirá 1.400 euros entre todos los participantes de su Festa dos Maios 2026

Una Festa dos Maios celebrada en la comarca Mónica Ferreirós

El Concello de Caldas repartirá hasta 1.400 euros en premios en la Festa dos Maios del próximo 1 de mayo para celebrar la tradicional cita que recibe la primavera. En esta edición todos los colectivos que se presenten recibirán una gratificación económica, tal y como apuntó el gobierno local.

El responsable de Cultura, Manuel Fariña, destaca que los “Maios” son una de las tradiciones más singulares de la cultura popular en Galicia y, con el fin de que se mantengan estas celebraciones, el gobierno local decidió hacer una importante apuesta económica en esta fiesta.

Así, este año va a repartir hasta 1.400 euros en premios en la celebración: habrá los tradicionales premios de 200 euros a la mejor copla, a la mejor interpretación y al Maio mejor engalanado, y también habrá la posibilidad de otro premio extra, de 200 euros, para reconocer la labor de algún Maio que no haya sido premiado en las categorías generales.

Además, todos los participantes que no sean galardonados recibirán una gratificación por participar de 60 euros. Si el número de Maios no premiados fuese superior a diez, el incentivo por participación será el resultado de dividir 600 euros entre los participantes.

¿Cómo participar?

Para participar en esta edición las personas interesadas deberán estar en la Praza das Palmeiras con su propuesta antes de las 11:30 horas, cubrir una ficha de inscripción con los datos de las personas integrantes del grupo y entregar al jurado copias de los textos de las coplas que van a cantar.

Los Maios deberán estar elaborados con una estructura de madera y engalanados con materiales tradicionales, mientras que las coplas deberán ser originales.