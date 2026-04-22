El 'delivery' llega a Caldas: la Asociación de Hostelería firma un acuerdo con una empresa de reparto a domicilio

La empresa de logística Caylu Cedida

La Asociación de Hostelería de Caldas anuncia la firma de un acuerdo estratégico con la empresa de logística Caylu, una colaboración que busca implantar un servicio de reparto a domicilio profesional y de proximidad, cuya puesta en marcha oficial está prevista para el próximo 1 de mayo.

Esta alianza marca un hito en la modernización del sector hostelero del municipio tanto así que Jesús Fariña, presidente de la Asociación, destaca que este movimiento es fundamental para mejorar la competitividad de los negocios locales, adaptando la oferta gastronómica de Caldas a los nuevos hábitos de consumo.

El acuerdo responde a la necesidad de transformar el delivery en un pilar estratégico para bares y restaurantes.

"Creemos que este es un paso necesario para el desarrollo de la hostelería en Caldas de Reis. No solo facilitamos el consumo a nuestros clientes, sino que dotamos a nuestros negocios de una herramienta logística avanzada que antes estaba limitada a las grandes ciudades o franquicias", destaca Fariña.