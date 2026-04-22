El CEIP San Clemente opta a ganar el II Premio José Hermida con su podcast sobre el Tesoro de Caldas

El alumnado del CEIP Plurilingüe San Clemente de Cesar con su proyecto 'Radio Clementina'

El CEIP Plurilingüe San Clemente de Cesar, de Caldas, se clasifica como finalista de los II Premios José Hermida de Radio Escolar con su proyecto ‘Radio Clementina’. Para participar en este certamen el centro caldense presentó un podcast titulado ‘Clementina Jones na procura do tesouro perdido’, un trabajo que cuenta con todo detalle la historia del Tesoro de Caldas, un conjunto de piezas de oro que fue hallado por Amalio Touceda en 1940 y se conserva hoy en el Museo de Pontevedra.

El proyecto fue seleccionado como uno de los ocho finalistas entre los 160 títulos inscritos para el concurso. Ahora, el próximo viernes 8 de mayo, en el auditorio de la UNED, se celebrará una gala para conocer el nombre de los tres ganadores del certamen.

Para este trabajo el San Clemente contó con la colaboración de la arqueóloga caldense del CSIC y miembro de la Asociación Cultural Terra Calda, Elena Cabrejas, una estudiosa de la historia caldense que asesoró al alumnado para la elaboración del guion. Además participó también en la grabación del podcast junto al alumnado.