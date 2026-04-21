La construcción de la EDAR de O Fieitoso ya está en marcha con vistas a finalizar en verano

Primeros trabajos en la depuradora de Carracedo Cedida

La construcción de la futura Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de O Fieitoso, en Carracedo, coge forma. La previsión es que la depuradora esté trabajando a pleno rendimiento en el inicio del segundo semestre del año, garantizando el tratamiento de aguas en Cortiñas, Casalderrique, O Gorgullón y O Fieitoso a “máis de medio milleiro de veciños e veciñas”.

La actuación cuenta con un presupuesto que asciende a los 270.302 euros y que se financiará con fondos propios gracias al remanente de tesorería del ejercicio de 2024.

El alcalde, Jacobo Pérez, visitó los trabajos que está llevando a cabo la empresa Excavaciones y Construcciones Manuel Portela y que arrancaron hace un par de semanas con las excavaciones del terreno y la dotación de un tendido eléctrico para instalar posteriormente la infraestructura principal. La actuación contempla también la pavimentación del entorno.

“Garantir estas prestacións é sinónimo de garantir tamén unha maior calidade de vida para a xente do rural”, señaló Pérez, quien recordó que entre sus proyectos para ampliar servicios básicos en el rural está también la ampliación de la EDAR de Baltar o la mejora de redes de saneamiento en Godos, Saiar o San Clemente.