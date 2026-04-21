El Aquis Celenis representará a Galicia en un certamen organizado por la Agencia Espacial Europea

Alumnado del IES Aquis Celenis de Caldas Cedida

El IES Aquis Celenis, de Caldas de, se proclamó ayer ganador de la fase autonómica del certamen CanSat organizado por la Agencia Espacial Europea y dirigido a estudiantes de 14 a 19 años. Así, se convierte en el representante de Galicia en la fase nacional del concurso que se celebrará en el mes de mayo.

En esta final autonómica, celebrada en el aeródromo As Gaivotas, en Cerceda, y a la que asistió el secretario general técnico de la Consellería, Manuel Vila, participaron un total de 12 equipos de competición. El jurado comprobó los pesos, medidas, baterías y frecuencias de los aparatos y seleccionó los seis mejores proyectos, que fueron lanzados en el cohete.

Posteriormente, el alumnado de los seis equipos finalistas defendió sus proyectos ante el jurado que otorgó al proyecto 'Aquisat V2' del instituo caldense el diploma de mejor proyecto CanSat.

En este programa CanSat el desafío para el alumnado consiste en introducir en un espacio reducido los principales elementos de un satélite real, como la alimentación eléctrica, los sensores y el sistema de comunicaciones. A continuación, se lanza el CanSat o se deja caer desde una plataforma mediante un dron, un globo cautivo, un cohete o cualquier otro método. El experimento científico consiste en lograr un aterrizaje sin daños y en el análisis de los datos durante el descenso.

El objetivo es favorecer el aprendizaje práctico del alumnado y su trabajo en equipo, al tiempo que se familiarizan con la metodología de investigación científica y adquieren competencias en tecnología, matemáticas, física y programación, pero también en arte y creatividad.