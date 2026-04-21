El BNG insiste en aprovechar los estudios iniciales de la Variante para no retrasar más el proyecto

El portavoz nacionalista, Manuel Fariña D.A.

El BNG de Caldas insiste en aprovechar los estudios informativos iniciales de trazado de la Variante ya descartada para sacar adelante la nueva ronda oeste sin “máis demora”. El portavoz nacionalista, Manuel Fariña, defiende que el trazado de la nueva avenida, que debe rodear el centro de la villa y sacar el tráfico del núcleo urbano, no puede esperar otra década de trámites.

Fariña advierte que anular y derribar todos los estudios informativos vigentes supondría retrotraer el diseño a 2008, iniciando así un nuevo procedimiento administrativo que podría durar años. Por el contrario, insiste en que aprovechar los pasos técnicos agilizaría la construcción de la nueva vía “tan necesaria”. El nacionalista sostiene que el trazado para ejecutar la nueva Variante podría ser similar a la alternativa inicial “NC1B”, modificando los entronques y descartando demoler viviendas o negocios.

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Por todo esto, y ante la confusión generada entre la ciudadanía en las últimas semanas, Fariña destaca que debe ser el Estado, con informes escritos y no a través de anuncios políticos, quien aclare definitivamente la situación.

Además, y en paralelo al diseño y construcción de la nueva Variante Oeste, el BNG destaca que debe liberarse de peaje la AP-9 en el tramo Caldas–Carracedo, incluso con la construcción de un nuevo enlace en Bemil que uniría la autopista con la actual variante de Caldas.