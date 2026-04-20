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Caldas

Investigan a un vecino de Caldas por robar en Sarria una carretilla elevadora valorada en 15.000 euros

Al parecer el hombre, que cortó el suministro eléctrico del tendido que bordeaba la finca, también causó daños en la propiedad por valor de 2.000 euros

Fátima Pérez
20/04/2026 15:04
La Guardia Civil es el cuerpo que investiga estas estafas
La pesquisas de la Guardia Civil sirvieron para identificar al presunto autor de los hechos
Cedida
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La Guardia Civil investiga a un vecino de Caldas como presunto autor de un delito de robo con fuerza en Sarria (Lugo) tras sustraer presuntamente una carretilla elevadora industrial valorada en unos 15.000 euros en el lugar de Fonteabuín.

El ladrón utilizó una herramienta tipo radial para cortar el suministro eléctrico del tendido que abastecía a la finca y a la vivienda y poder acceder forzando la puerta corredera del cierre perimetral.

Además de la sustracción de la carretilla elevadora, el ladrón causó daños en la propiedad por valor de 2.000 euros.

Tras la inspección ocular y las pesquisas de la Guardia Civil, se pudo identificar al presunto autor de los hechos, se procedió a su imputación en calidad de investigado y el caso fue puesto a disposición del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción 1 de Sarria. 

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