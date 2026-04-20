Arrancan las obras en Campo da Torre

El alcalde, Jacobo Pérez, en el entorno de Campo da Torre Cedida

Las obras para mejorar la movilidad peatonal en el entorno de Campo da Torre arrancan hoy en Caldas. Estos trabajos, que ejecutará la empresa de Excavaciones y Construcciones Manuel Pérez Portela SL, se llevarán a cabo en cerca de 2.650 metros cuadrados, en un área del núcleo urbano por el que pasa el Camino de Santiago. El plazo de ejecución para finalizar la humanización será de siete meses, con la intención de poder realizar los trabajos en seis meses para garantizar que no se pierdan los fondos de la Diputación.

Aunque la obra de adjudicó a principios de año, entre medias el Concello se reunió con los y las vecinas que residen en el entorno para informar sobre el impacto de los trabajos. El alcalde, Jacobo Pérez, también aseguró en su día que los trabajos arrancarían cuando el tiempo lo permitiese, ya que los temporales de este invierno derivaron en muchos retrasos en la ejecución de obras.

Presupuesto

El proyecto de Campo da Torre cuentan con el apoyo económico de la Diputación de Pontevedra, que destinará cerca 600.000 euros -a través del Plan Extra- al proyecto. Los 200.000 euros restantes proceden de las arcas municipales para alcanzar los 840.000 euros.