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Caldas

Toda una vida en el San Clemente: José recibe un homenaje de alumnos y profesores

El centro celebró ayer una jornada de fiesta para despedir a José, tras anunciar su jubilación

Fátima Pérez
19/04/2026 09:15
José Martínez García en su acto homenaje en el San Clemente
José Martínez García en su acto homenaje en el San Clemente
Mónica Ferreirós
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José Martínez García trabajo durante más de 40 años como conserje en el CEIP San Clemente y por eso mismo ayer el centro caldense quiso distinguir su papel en la vida de cientos de alumnos con una fiesta de jubilación a la que asistieron medio centenar de personas para traer de nuevo a la memoria algunos buenos recuerdos de su infancia.

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José se unió a la plantilla del colegio solo un año después de que abriera, en 1982. Tras media vida rodeado de niños y niñas, ahora se jubila y se despide de lo que para él siempre fue un trabajo que disfrutaba y que ahora, asegura, echará de menos. 

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