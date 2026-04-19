Toda una vida en el San Clemente: José recibe un homenaje de alumnos y profesores

José Martínez García en su acto homenaje en el San Clemente Mónica Ferreirós

José Martínez García trabajo durante más de 40 años como conserje en el CEIP San Clemente y por eso mismo ayer el centro caldense quiso distinguir su papel en la vida de cientos de alumnos con una fiesta de jubilación a la que asistieron medio centenar de personas para traer de nuevo a la memoria algunos buenos recuerdos de su infancia.

El CEIP San Clemente despide a José, el conserje que dedicó más de 40 años a este centro Más información

José se unió a la plantilla del colegio solo un año después de que abriera, en 1982. Tras media vida rodeado de niños y niñas, ahora se jubila y se despide de lo que para él siempre fue un trabajo que disfrutaba y que ahora, asegura, echará de menos.