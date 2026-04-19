El PSOE desmiente al PP y le exige que no genere confusión sobre la Variante Oeste de Caldas

Jacobo Pérez asegura que la problemática de la vivienda azota también Caldas Mónica Ferreirós

Los socialistas de Caldas piden al PP que deje de confundir a la ciudadanía tras asegurar en un comunicado que el Gobierno de España no revocó el estudio de la Variante Oeste.

El PSOE caldense insiste, “a realidade é clara e está documentada” y explica que el pasado 4 de marzo el secretario general del PSdeG, José Ramón Besteiro, anunció la cancelación del proyecto de la Variante. El 6 de marzo el PP presentó una pregunta en el Congreso, “chegando tarde unha vez máis”, mientras que el 13 de abril el alcalde inició el trabajo para una nueva solución y el 17 de abril se confirmó el acuerdo para rechazar definitivamente el proyecto actual y abrir una nueva etapa.

El PP acudirá al Congreso tras asegurar que el Gobierno no revocó el estudio de la Variante Más información

“Non hai dúbidas. O proxecto que prexudicaba a Caldas está cancelado e agora trabállase nunha alternativa útil para a nosa vila”, sentencian los socialistas. Por todo ello exigen al Partido Popular de Caldas que actúe con responsabilidad y que “deixen de enredar e confundir á veciñanza”.

Además, insisten en recordar que estuvieron desde el primer momento al lado de las vecinas y vecinos, incluso cuando eso supuso oponerse a una propuesta de un Gobierno “do noso propio signo político”, señalan.