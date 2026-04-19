Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Caldas

El PSOE desmiente al PP y le exige que no genere confusión sobre la Variante Oeste de Caldas


Fátima Pérez
19/04/2026 22:00
Jacobo Pérez asegura que la problemática de la vivienda azota también Caldas
Jacobo Pérez asegura que la problemática de la vivienda azota también Caldas
Mónica Ferreirós
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
LICEO-620X50

Los socialistas de Caldas piden al PP que deje de confundir a la ciudadanía tras asegurar en un comunicado que el Gobierno de España no revocó el estudio de la Variante Oeste.

El PSOE caldense insiste, “a realidade é clara e está documentada” y explica que el pasado 4 de marzo el secretario general del PSdeG, José Ramón Besteiro, anunció la cancelación del proyecto de la Variante. El 6 de marzo el PP presentó una pregunta en el Congreso, “chegando tarde unha vez máis”, mientras que el 13 de abril el alcalde inició el trabajo para una nueva solución y el 17 de abril se confirmó el acuerdo para rechazar definitivamente el proyecto actual y abrir una nueva etapa.

Los diputados nacionales del PP, Pedro Puy y Juan Bayón, junto a otros miembros del grupo popular

El PP acudirá al Congreso tras asegurar que el Gobierno no revocó el estudio de la Variante

Más información

“Non hai dúbidas. O proxecto que prexudicaba a Caldas está cancelado e agora trabállase nunha alternativa útil para a nosa vila”, sentencian los socialistas. Por todo ello exigen al Partido Popular de Caldas que actúe con responsabilidad y que “deixen de enredar e confundir á veciñanza”.

Además, insisten en recordar que estuvieron desde el primer momento al lado de las vecinas y vecinos, incluso cuando eso supuso oponerse a una propuesta de un Gobierno “do noso propio signo político”, señalan.  

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina