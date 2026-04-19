El PP acudirá al Congreso tras asegurar que el Gobierno no revocó el estudio de la Variante

Los diputados nacionales del PP, Pedro Puy y Juan Bayón, junto a otros miembros del grupo popular Cedida

Los diputados nacionales del PP Pedro Puy y Juan Bayón insisten que el Gobierno mantiene en tramitación el proyecto de la Variante Oeste de Caldas, pese a que el delegado, Pedro Blanco, y el alcalde, Jacobo Pérez, habían informado de su cancelación. Ante esta situación los populares anuncian el despliegue de iniciativas parlamentarias para confirmar la revocación de este estudio propuesto por el Ministerio y rechazado por toda la ciudadanía.

“Desde o PP estamos moi preocupados e incluso perplexos pola información oficial que nos facilitou o Goberno, xa que o proxecto, segundo as súas propias palabras, non está finiquitado e semella que están xogando cos veciños, pero xa temos emprendidas novas iniciativas en Madrid para saber o estado exacto do expediente porque isto é inadmisible”, manifestó Puy tras informar y reunirse con las plataformas de afectados de las parroquias.

Los populares aseguran que la respuesta del Gobierno del pasado 10 de abril fue la siguiente: “Se está procediendo al análisis de las alegaciones remitidas durante el proceso de información pública y de los informes de las administraciones públicas afectadas ya recibidos”.