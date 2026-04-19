Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Caldas

La orquesta Capitol estará en Godos en mayo para celebrar un año más la festividad de Fátima

Fátima Pérez
19/04/2026 07:53
Godos celebra su II Laconada
Una de las últimas celebraciones en Godos
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
LICEO-620X50

La parroquia de Santa María de Godos, en Caldas, ya tiene todo listo para acoger una de sus celebraciones más esperadas del año. Los próximos 9 y 10 de mayo, vecinos y visitantes podrán disfrutar de un completo programa festivo en honor a la Virgen de Fátima, que combina actos religiosos, música y actividades tradicionales.

La fiesta arrancará el sábado 9 de mayo con una gran verbena nocturna a partir de las 22:00 horas, a cargo de la orquesta Capitol, que pondrá ritmo a la noche junto al espectáculo de Costa Dorada. El cierre de la jornada correrá a cargo del DJ Pablo Grande.

Godos celebra su II Laconada

Godos celebra su II Laconada con éxito de asistencia

Más información

El domingo 10 de mayo estará marcado por los actos más tradicionales. La jornada comenzará con una gran salva de bombas de palenque, seguida de un pasarrúas que partirá desde O Ciprés y recorrerá distintos puntos de la parroquia acompañado por Fanfarria Furruxa. A las 13:00 horas se celebrará la misa cantada por el coro de arcos de A Condesa.Por la tarde, será el turno de la procesión en honor a la Virgen, acompañada por la Banda de Música Municipal de Caldas.

El programa se completará el 13 de mayo, con una misa por los difuntos de la parroquia, poniendo así el broche final a varios días festivos. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina