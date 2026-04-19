La orquesta Capitol estará en Godos en mayo para celebrar un año más la festividad de Fátima

Una de las últimas celebraciones en Godos Cedida

La parroquia de Santa María de Godos, en Caldas, ya tiene todo listo para acoger una de sus celebraciones más esperadas del año. Los próximos 9 y 10 de mayo, vecinos y visitantes podrán disfrutar de un completo programa festivo en honor a la Virgen de Fátima, que combina actos religiosos, música y actividades tradicionales.

La fiesta arrancará el sábado 9 de mayo con una gran verbena nocturna a partir de las 22:00 horas, a cargo de la orquesta Capitol, que pondrá ritmo a la noche junto al espectáculo de Costa Dorada. El cierre de la jornada correrá a cargo del DJ Pablo Grande.

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El domingo 10 de mayo estará marcado por los actos más tradicionales. La jornada comenzará con una gran salva de bombas de palenque, seguida de un pasarrúas que partirá desde O Ciprés y recorrerá distintos puntos de la parroquia acompañado por Fanfarria Furruxa. A las 13:00 horas se celebrará la misa cantada por el coro de arcos de A Condesa.Por la tarde, será el turno de la procesión en honor a la Virgen, acompañada por la Banda de Música Municipal de Caldas.

El programa se completará el 13 de mayo, con una misa por los difuntos de la parroquia, poniendo así el broche final a varios días festivos.