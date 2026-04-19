Nunca es tarde para homenajear víctimas franquistas: Carracedo dignifica los nombres de Pilar y Agustín

Los familiares de Pilar Poza Juncal y Agustín Álvarez Franco tras el descubrimiento de la placa Mónica Ferreirós

La parroquia caldense de Carracedo vivió hoy una emotiva jornada, a la par de histórica para toda la localidad, en la que se rindió homenaje a dos maestros represaliados por el franquismo, Pilar Poza Juncal y Agustín Álvarez Franco.

“Trátase do primeiro acto destas características que se fai en todo o termo municipal de Caldas. E si, facémolo dende unha humilde e pequena asociación sen ánimo de lucro”, señalan desde Carracedo Fala, promotores del acto. Fue una llamada de atención a las administraciones para que reconozcan el papel de las 98 víctimas de violencia franquista documentadas en Caldas. “Nunca é tarde. Pensamos que é hora de darlles un recoñecemento”, apuntaban recordando que, pese a la existencia de una Ley de Memoria Democrática, Pilar y Agustín no habían recibido hasta ahora reconocimiento.

La jornada comenzó, tal y como estaba previsto, a las 11:00 horas, pero el centro social de O Gorgullón donde se celebró la primera parte de la programación se quedó pequeño. “Quedou xente fóra”, aseguraban.

Ante esta gran respuesta del público la directiva de Carracedo Fala quiso agradecer no solo el interés de la comunidad vecinal, sino también la participación de los ponentes -historiadores, estudiosos y expertos en la memoria histórica en Galicia- que tomaron las riendas del ciclo de conferencias que abrió la programación. Todas estas ponencias tuvieron una temática común: la represión en Caldas de Reis.

Emoción de los familiares

Ya a las 13 horas llegó el turno del acto más esperado de la jornada: el descubrimiento de la placa que cuelga ya en la fachada del Centro Rural Agrupado. Para acompañar este emotivo momento, la asociación invitó a dos profesores que estudiaron en esta escuela unitaria de Carracedo, José Manuel Souto y Laura Abalo, a compartir unas palabras, hacer un repaso por la importancia de la educación pública y reconocer también a otros profesores represaliados en Caldas.

Ponencias en el acto homenaje D.A.

Aunque al lugar también se acercaron familiares directos de los homenajeados: Agustín Álvarez, hijo de Agustín Álvarez Franco; y Avelino Sousa Poza, sobrino de Pilar Poza, la emoción les impidió tomar la palabra, pero se les hizo entrega de una copia del acta del homenaje. La celebración continuó con la música de las gaitas interpretando el Himno de Galicia y el posterior descubrimiento de la placa. Ya como colofón final, dos niños de la parroquia – Iago y Breixo– dos que fueron en su día alumnos del Centro Rural Agrupado recitaron un poema titulado ‘A Paz’.

Presencia institucional

Hasta Carracedo se acercaron el alcalde de Caldas, Jacobo Pérez, así como miembros del grupo socialista municipal; el diputado provincial Jorge Cubela; el portavoz del PP de Caldas, Fernando Pérez, y otros representantes del partido; así como asociaciones memorísticas.

Ya por la tarde, se proyectó en el local social de Carracedo el documental ‘Lola’, de Antonio Caeiro, una pieza galardonada en el Festival de Cine de Ourense y tras el visionado una charla-coloquio con el director puso el broche de oro a la jornada.