Transportes ya trabaja en un nuevo estudio alternativo a la Variante que uniría la N-640 con la N-550

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, reunido con el alcalde de Caldas, Jacobo Pérez Cedida

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, acordó con el alcalde de Caldas, Jacobo Pérez, impulsar una nueva alternativa a la Variante Oeste que pretende unir la N-640 con la N-550 para mejorar la movilidad en el municipio y resolver los problemas de tráfico pesado por el casco urbano. Esta propuesta fue analizada en una reunión de trabajo en la que se confirmó que la alternativa ya avanza con la tramitación del estudio informativo pertinente.

Fue hace menos de un mes que se dio carpetazo al último estudio de la Variante Oeste que publicó el Ministerio de Transportes, un estudio que provocó múltiples movilizaciones sociales al perjudicar gravemente a muchas familias, amenazando con destruir viviendas y romper parroquias. Aunque esta propuesta quedó totalmente descartada, tanto el gobierno local, como la oposición y los mismos caldenses continúan esperando desde entonces una solución más viable, tanto desde el punto de vista técnico como ambiental.

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Ante todo este contexto, la propuesta en la que ya está trabajando el Ministerio de Transportes se centra en la construcción de una vía de conexión a modo de variante que unirá las carreteras N-640 con la N-550, lo que permitirá sacar del casco urbano de Caldas gran parte del tráfico que cada día atraviesa el casco urbano.

Alternativa de 12 millones

Esta actuación, más ajustada que el proyecto inicial, permitiría dar respuesta al principal problema con una inversión estimada de alrededor de 12 millones de euros.

La Delegación del Gobierno adelanta que esta alternativa propuesta resulta viable al evitar afecciones significativas al territorio y al adaptarse a las condiciones ambientales e hidráulicas de la zona, a diferencia de otras opciones que fueron descartadas. El trazado previsto contempla la conexión entre ambas vías mediante una infraestructura que garantiza la funcionalidad necesaria para desviar el tráfico, especialmente el pesado, que se dirige hacia la AP-9 y al puerto de Vilagarcía de Arousa.

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Durante la reunión, Pedro Blanco destacó también la implicación y el trabajo del alcalde caldense que fue clave a la hora de canalizar las demandas de la ciudadanía, trasladar propuestas y contribuir a la definición de una alternativa viable. Además, subrayó que el Gobierno “está ao carón de Caldas de Reis para dar unha solución a un problema histórico”.

"Seguridade e calidade de vida"

Por su parte, tras el encuentro Pérez agradeció al Ministerio tanto que rechazara el estudio presentado en el mes de julio, como su iniciativa para trabajar ya en una nueva propuesta que, dice, “cumprirá cunha demanda histórica e cun obxectivo claro, mellorar a seguridade e a calidade de vida de todos os veciños e veciñas”.