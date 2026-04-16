Fariña reclama al subdelegado del Gobierno que valore una actuación integral en la N-550

El teniente de alcalde de Caldas, Manuel Fariña Cedida

El teniente de alcalde de Caldas, Manuel Fariña, firma el compromiso del subdelegado del Gobierno, Abel Losada, para que estudie una actuación integral en la carretera N-550 como la que ya se está ejecutando en la otra gran vía que atraviesa el municipio, la N-640. “Non pode quedar olvidada a 550, porque en Caldas afectannos as dúas”, apuntaba Fariña.

El nacionalistas aprovechó la visita del subdelegado a la villa termal para pedir el apoyo del Gobierno. “Eu indiqueille varios puntos que están en mal estado e comprometeuse a miralos, sobre todo a salida de Carracedo ou por exemplo en Godos que tamén está bastante mal o asfaltado”, explicaba Fariña, que considera “parches” las obras que ya se aprobaron y que muy pronto el Gobierno ejecutará tanto en toda la extensión de la nacional 550, como en el pequeño trazado que atraviesa la villa caldense, la conocida como N-550a.

El BNG de Caldas reclamará al Gobierno la mejora de la N-550 a su paso por la villa Más información

“Estas son obras de contingencia moi puntuais onde as empresas de mantemento din que é necesario actuar”, aclaraba el teniente de alcalde.

Tras su conservación con Losada, Fariña asegura que existe ahora un compromiso para estudiar y valorar esta propuesta una vez que presenten toda la documentación por escrito.