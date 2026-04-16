Fariña reclama al subdelegado del Gobierno que valore una actuación integral en la N-550
El teniente de alcalde de Caldas, Manuel Fariña, firma el compromiso del subdelegado del Gobierno, Abel Losada, para que estudie una actuación integral en la carretera N-550 como la que ya se está ejecutando en la otra gran vía que atraviesa el municipio, la N-640. “Non pode quedar olvidada a 550, porque en Caldas afectannos as dúas”, apuntaba Fariña.
El nacionalistas aprovechó la visita del subdelegado a la villa termal para pedir el apoyo del Gobierno. “Eu indiqueille varios puntos que están en mal estado e comprometeuse a miralos, sobre todo a salida de Carracedo ou por exemplo en Godos que tamén está bastante mal o asfaltado”, explicaba Fariña, que considera “parches” las obras que ya se aprobaron y que muy pronto el Gobierno ejecutará tanto en toda la extensión de la nacional 550, como en el pequeño trazado que atraviesa la villa caldense, la conocida como N-550a.
“Estas son obras de contingencia moi puntuais onde as empresas de mantemento din que é necesario actuar”, aclaraba el teniente de alcalde.
Tras su conservación con Losada, Fariña asegura que existe ahora un compromiso para estudiar y valorar esta propuesta una vez que presenten toda la documentación por escrito.