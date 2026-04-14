Caldas estrenará a principios de mayo su renovada Carballeira y unas semanas después el Museo Aberto 24/7

El subdelegado durante su visita a Caldas de Reis Gonzalo Salgado

El subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, visitó esta mañana la Carballeira de Caldas para valorar el estado de las obras de dinamización del espacio en su recta final. Un espacio que, además, ya tiene fecha de inauguración.

Más allá de que la subvención de 1,4 millones de euros de los fondos Next Generation de la UE - a través del Ministerio de Turismo- para desarrollar el proyecta contempla tanto la mejora de la Carballeira como la adecuación de un Museo Aberto 24/7 o centro de visitantes en el auditorio, el Concello adelanta que los espacios se estrenarán por separado. El próximo 30 de abril estará listo todo el entorno del jardín botánico por lo que se inaugurará solo unas semanas después. Sin embargo, el Museo Aberto 24/7 “abrirase ao público un pouquiño máis tarde, pero estamos en prazo para rematar todo”, aclaraba el alcalde, Jacobo Pérez.

Y es que este fue uno de los elogios del subdelegado a la gestión del Concello caldense al “rematar a obra en tempo sabendo que os prazos eran axustados e andábamos no límite”. El mismo Losada recordó también su visita a la Carballeira en diciembre de 2024 cuando se anunció la aprobación de la subvención en el marco del Programa de Mellora da Competitividade e Dinamización do Patrimonio Histórico con uso turístico.

Últimos trabajos en la Carballeira de Caldas Gonzalo Salgado

El subdelegado destacó el valor de estos proyectos que resultan fundamentales para “rescatar e potenciar recursos turísticos propios”, y recordó la vinculación de la villa con el Camino de Santiago.

Por su parte, el regidor, acompañado por el anterior alcalde, Juanma Rey, y otros miembros de la Corporación, aclaró que estos propósitos “non se conseguen dun día para outro, son traballos que veñen de moi atrás, pero temos claro que a Carballeira vai volver a ser un elemento turístico importante na nosa vila”, sentenció Pérez.

Últimos trabajos

En cuanto a los trabajos que quedan pendientes, el teniente de alcalde, Manuel Fariña, aclaró que ya está terminado y entregado el proyecto turístico para poner en valor este espacio natural así como la instalación de paneles fotovoltaicos. “Só faltan os trámites burocráticos de legalización das conexións, así como a instalación do ascensor que facilitará a accesibilidade no centro de visitantes”.

También está en desarrollo la redacción del proyecto de promoción para dar a conocer el nuevo Museo 24/7 y la creación de la experiencia inmersiva para convertir el auditorio “nun espazo interpretativo diferencial referente do turismo”, sentenció Fariña.