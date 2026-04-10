Losada visita la primera de las cuatro obras de asfaltado que se ejecutarán en Caldas

El subdelegado del Gobierno, Abel Losada, durante su visita en Caldas Cedida

El subdelegado del Gobierno, Abel Losada, visitó esta mañana Caldas para conocer el estado de los trabajos de asfaltado que se están desarrollando en el término municipal. Se trata de la primera de las cuatro obras que están previstas en Caldas para los próximos meses y cuyo presupuesto acumulado supera los 3 millones de euros.

Así, en esta primera intervención se trabajará en la N-640 con un programa de asfaltados ecológicos que tal y como apuntó Losada, se desarrolla por primera vez en España. Consiste en la utilización de un tipo de asfalto que requiere menos temperatura en el proceso de elaboración y, por tanto, reduce la huella de carbono.

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El importe de esta adjudicación es de 2.296.502 euros y el plazo de ejecución máximo es de seis meses. En sus más de ocho kilómetros, las obras abarcan la entrada y salida en Caldas en ambas direcciones por la N-640 y suponen la reposición del firme en la totalidad del tramo urbano. En paralelo, las reparación tras los últimos temporales incluyen también trabajos en la N-640, la N-550 y la N-550a. Este lote de obras de emergencia está valorado en cerca de 800.000 euros.

Losada aclaró que estas obras “está dejando las carreteras Nacionales planchadas para unos cuantos años”.