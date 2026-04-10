El CEIP San Clemente verá el fin de unas obras marcadas por los retrasos en las próximas semanas

Agustín Reguera durante su visita al CEIP Plurilingüe San Clemente de César Cedida

El delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, Agustín Reguera, visitó esta mañana el CEIP Plurilingüe San Clemente de César, en Caldas, para supervisar los últimos trabajos de las obras de rehabilitación que se están ejecutando en el centro con una inversión próxima a los 440.000 euros. La previsión es que los trabajos finalicen en las próximas semanas ya que la actuación se encuentra en su fase final.

Se trata además de una reforma que vivió toda una odisea durante el último años tras entrar en concurso de acreedores la primera empresa adjudicataria. En ese momento, los trabajos quedaron paralizados y el propio centro caldense exigió una solución al verse sin luz, sin calefacción, y con agujeros de los falsos techos que dejaban pasar el frío. Fue entonces cuando la Consellería de Educación rescindió el contrato y licitó de nuevo la actuación.

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Confort, eficiencia y funcionalidad del edificio

Los trabajos, que ahora parecen estar llegando a su fin, buscan mejorar el confort, la eficiencia y la funcionalidad del edificio con la renovación de la cubierta, la mejora de la climatización del comedor, la sustitución de las luminarias y de los falsos techos, así como la renovación de buena parte de la carpintería exterior.

Durante la visita, Reguera destacó la importancia de esta intervención para “seguir modernizando as infraestruturas educativas e ofrecer á comunidade escolar espazos máis seguros, eficientes e adaptados ás necesidades actuais”. En este sentido, subrayó que la Xunta continúa realizando un importante esfuerzo inversor en la mejora de los centros públicos de enseñanza.

Estas obras forman parte de la estrategia de la Xunta de Galicia de mejora continua de la red de centros educativos públicos, mediante actuaciones orientadas a la modernización de sus instalaciones, al ahorro energético y a la creación de entornos más confortables para el desarrollo de la actividad lectiva.