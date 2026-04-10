Adjudicados los trabajos para crear la experiencia inmersiva del Museo 24/7 de la Carballeira

Manuel Fariña junto a la empresa Invelon Technologies tras la adjudicación de los trabajos Cedida

La empresa Invelon Technologies será la encargada de crear la experiencia inmersiva del Museo 24/7 de la Carballeira de Caldas. El objetivo de estos trabajos es convertir el auditorio “nun espazo interpretativo diferencial que será referente do turismo intelixente e automatizado”, aclaró el teniente de alcalde, Manuel Fariña.

Esta compañía tecnológica catalana, que está especializada en el desarrollo de soluciones de realidad virtual, presentó una propuesta que alcanzó 91 puntos sobre 100 y una oferta de 378.000 euros, mejorando notablemente la base de 471.960 euros de la licitación.

Su misión será la de transformar y adecuar las salas de exposición del auditorio en un centro de visitantes de la Carballeira, así como desarrollar el 'videomapping' que enriquecerá la visita al conjunto natural exterior.

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Otro de sus trabajos será desarrollar una experiencia interpretativa en la que se expliquen los valores del BIC mediante el uso eficiente de la tecnología. Todo para convertir el auditorio municipal en un área interpretativa inmersiva y diferencial.

Con todo eso, el centro pretende ser un referente de turismo inteligente y automatizado siguiendo el modelo 24/7 con el que se rompen las barreras horarias tradicionales y se ofrece un recurso domotizado que dará respuesta a las necesidades de peregrinos y turistas para acceder en cualquier momento.

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¿Cómo se plantea la visita a la nueva Carballeira?

La intención del gobierno es que la experiencia comience en el interior, en el Museo 24/7 para, a continuación, visitar la Carballeira, donde la realidad aumentada y las herramientas TIC aportarán más información. Al salir, el público llegará al Paseo dos Plátanos para vivir la experiencia inmersiva del 'videomapping' en la que el suelo se convierte en tapiz para proyectar una animación de unos 90 segundos.