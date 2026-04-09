La Guardia Civil detiene a sospechosos de Caldas, Sanxenxo y Ribadumia por su implicación con tabaco ilegal

La Guardia Civil incautó 193 kilos de picadura de tabaco de origen ilícito y 50 cajetillas de tabaco falsificadas Cedida

La Guardia Civil hace balance de sus intervenciones a lo largo de los últimos meses mediante servicios preventivos de análisis de riesgo e inspección de paquetería, y aclara que se han ejecutado detenciones a personas en Ribadumia, Sanxenxo y Caldas de Reis, así como en otra veintena de municipios de la provincia. A todas estas personas detenidas se las relaciona con un total de 193 kilos de picadura de tabaco de origen ilícito y 50 cajetillas de tabaco falsificadas.

Todo ello procedía de ventas realizadas online y que se distribuían mediante envíos de paquetería desde localidades del centro y sur de España a diferentes destinatarios con residencia en varios municipios de la provincia de Pontevedra.

Las inspecciones permitieron localizar múltiples envíos y la aprehensión de la mercancía, instruyendo las correspondientes actas a los destinatarios por presuntas infracciones a la Ley de Represión del Contrabando.

Cabe destacar que doce de los paquetes interceptados proceden de un proveedor con domicilio en Carabanchel (Madrid) y otros 20 de un proveedor con residencia en Valencia, que también están siendo investigados por otras unidades de la Guardia Civil.

En el mercado legal, el valor de las labores incautadas ascendería a 32.810 euros, si bien, sirviéndose de esta actividad ilegal los denunciados adquieren la mercancía ilícita por un valor de 6.594,69 euros, con la consiguiente defraudación de impuestos a Hacienda.