El Puente Romano del Bermaña estrena iluminación y prepara un calendario de luces y color

El Puente Romano del Bermaña con su nueva iluminación Cedida

El Puente Romano del Bermaña presume ya de una renovada iluminación artística que además ofrecerá distintos espectáculos y juegos de colores en horarios aún por determinar.

Más allá de las tonalidades de los focos, esta instalación pretende también servir para ahorrar en consumo energético y permitir iluminaciones especiales en fechas señaladas. La previsión es que esta actuación, que supera los 32.500 euros y contó con financiación autonómica, permita ahorrar cerca de un 55% en consumo energético.

El Puente Romano del Bermaña tendrá nueva iluminación, más económica y pensada para destacar en fechas festivas Más información

El gobierno local calificó el fin de estos trabajos como un “novo logro que formaba parte do noso programa electoral e que segue avanzando na posta en valor dos espazos máis emblemáticos de Caldas”.

Por su parte, el alcalde, Jacobo Pérez, adelantó también que en los próximos días se darán a conocer los horarios en los que este puente emitirá su nuevo espectáculo de luces y colores ya que, por el momento, aún se trabaja en esta planificación que permitirá tanto a vecinos como a visitantes disfrutar del renovado y emblemático espacio del municipio por el que pasan cada día cientos de peregrinos del Camino.