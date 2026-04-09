Caldas instalará una pista de voleibol y un parque de calistenia en el entorno de la playa fluvial

El alcalde, Jacobo Pérez, durante su visita al entorno de la playa fluvial Cedida

El Concello de Caldas acaba de tramitar una solicitud para disponer de una subvención por parte del Grupo de Desarrollo Rural (GDR) O Salnés–Ulla–Umia para llevar a cabo un ambicioso proyecto de recuperación en el entorno de la playa fluvial del río Umia. El gobierno local quiere apostar por aprovechar una superficie cercana a los 1.500 metros cuadrados para instalar allí un parque de calistenia, con todos los aparatos homologados para la práctica de distintos ejercicios, así como un área para jugar al voleibol. De este modo, el Concello da un paso más en su política de puesta a punto de espacios verdes en todo el término municipal.

Tal y como consta en la documentación remitida al GDR, la actuación contempla, además de habilitar estos espacios para la práctica del deporte, la limpieza de las escaleras de bajada al río Umia, así como el mantenimiento y puesta a punto del entorno.

El proyecto tiene un presupuesto de 35.189,75 euros y se estima un plazo de ejecución de dos meses, a contar desde que concluya el proceso de licitación.

Recuperación en los ríos

El alcalde, Jacobo Pérez, visitó la zona en la que se habilitarán estos espacios y recordó que este tipo de iniciativas siguen siendo una prioridad para el gobierno local. “Este é un proxecto continuísta, que impulsamos co propósito de continuar coa recuperación da contorna dos nosos ríos”, señaló. En este caso, Pérez Gulín se refirió a este espacio como “un lugar emblemático para os nosos veciños e veciñas, que tamén dá a benvida ás persoas”.

Calistenia y voleibol

En lo que respecta a la zona de calistenia contará con todos los elementos necesarios para la realización de entrenamientos y competición, como un banco inclinado, barras paralelas, barras para dominadas, prensa de pecho, escalera sueca y barra de bandera humana.

Asimismo, se instalará un cartel informativo sobre el uso de estos elementos y las normas de utilización que deberán seguir todos los usuarios.

En cuanto a la zona de voleibol, se dotará de dos postes anclados para la instalación de la red, con una carraca tensora que facilite su regulación y altura.

Jacobo Pérez incide en la importancia de seguir trabajando en la puesta a punto de espacios gratuitos al aire libre que faciliten la práctica deportiva. “O deporte é saúde”, recordó el alcalde, que también destacó otras obras realizadas a lo largo de este mandato que van en esa línea, como la inauguración del Parque do Maior o la remodelación de las pistas polideportivas de A Tafona.

Reclaman la limpieza del río

Precisamente este proyecto llega después de compartise en redes sociales críticas al gobierno de Jacobo Pérez por convertir el entorno en “un aparcamiento”, además de señalar la falta de limpieza de río que, desde hace años, impide que las personas se bañen en el lugar.