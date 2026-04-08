Una placa conmemorativa rendirá homenaje a dos maestros represaliados en Carracedo

Pilar Pozo Juncal y Agustín Álvarez Cedida

La asociación cultural Carracedo Fala rendirá homenaje este domingo 19 de abril a dos maestros que sufrieron la represión franquista en los años 30. Lo harán descubriendo una placa conmemorativa en la fachada de la escuela unitaria del Centro Rural Agrupado en recuerdo de estos dos protagonistas: Pilar Pozo Juncal y Agustín Álvarez.

La jornada contará también con un amplio programa -‘Carracedo pola liberdade e a democracia’- destinado a la memoria histórica con representantes políticos y familiares de estos profesores represaliados.

Así, el programa arrancará a las 11:00 horas en el local social de O Gorgullón con un ciclo de conferencias a cargo de historiadores y expertos en la memoria histórica de Galicia. Abrirá la sesión el presidente de Carracedo Fala, Javier Frieiro; a continuación será el turno del historiador pontevedrés Xosé Álvarez Castro; la arqueóloga del Incipit y miembro de Terra Calda, Elena Cabrejas; y cerrará el ciclo la creadora de la asociación O Faiado da Memoria, Margarita Teijeiro.

Acto homenaje y documental

A partir de las 13:00 horas llegará el acto de homenaje con el descubrimiento de la placa en el que intervendrán profesores que, en su día, fueron alumnos de la unitaria de Carracedo. Ya por la tarde, a las 17:00 horas, se proyectará en el local social el documental ‘Lola’, de Antonio Caeiro, una pieza galardonada en el Festival de Cine de Ourense. Tras el visionado seguirá una charla-coloquio con el director.

“Por que agora? Pois sinxelamente porque non se fixo antes”, apunta la asociación, que solo busca reconocer el papel de aquellos que lucharon por “moitos dos dereitos que temos hoxe”.