La hostelería de Caldas pide repartir los eventos en el calendario para no perjudicar la calidad del servicio

Uno de los conciertos del Kalidas Primavera Fest Cedida

La Asociación de Hostelería de Caldas propone escalonar la actividad en el municipio y repartir de forma estratégica los eventos para no saturar los servicios y perjudicar la calidad de la hostelería local.

La entidad valora positivamente la afluencia de esta Semana Santa en la villa termal y felicita a la comisión del Kalidas Primavera Fest por el éxito de esta nueva edición. Además, suma a este reconocimiento el "impresionante" balance de la I Ruta de las Tapas, así como el impacto del Torneo Vila de Caldas de fútbol base que este pasado fin de semana también causó furor con la participación de mas de 1100 niños de diferentes edades .

Fariña atribuye al Kalidas una gran parte del éxito de ocupación durante esta Semana Santa Más información

Sin embargo, a la luz de estas cifras, la asociación pide un reparto estratégico de los eventos, ya que considera que el éxito del Kalidas sería aún mayor si no coincidiera con fechas de máxima ocupación natural, como es la Semana Santa con la llegada de cientos de peregrinos o los fines de semana de grandes torneos deportivos. "La concentración de todos estos perfiles en un mismo fin de semana genera una saturación que impide dar el servicio de calidad que nos define, provocando esperas y malestar que afectan a la imagen de nuestra hostelería", explican.

"Es un orgullo ver Caldas lleno, pero nuestro objetivo es que tanto peregrinos, deportistas como visitantes se lleven la mejor impresión de nosotros y de nuestro pueblo", sentencian desde la directiva.