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Caldas

Las obras en la N-640 implican cortes de tráfico y restricciones de aparcamiento en el centro

Los trabajos comenzaron esta semana en San Andrés pero afectarán también al casco urbano

Fátima Pérez
07/04/2026 18:45
Los operarios trabajan ya en el tramo de la N-640 a su paso por Caldas
Los operarios trabajan ya en el tramo de la N-640 a su paso por Caldas
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Arrancan en Caldas los trabajos para mejorar el asfaltado de la N-640, una obra que anunció la Subdelegación del Gobierno hace unos días y que afectará al casco urbano del municipio con un operativo especial de tráfico y prohibiciones en zonas de aparcamiento.

Los operarios comenzaron a ejecutar las obras esta misma semana en el entorno de San Andrés y, tal y como está previsto, lo harán en un tramo de unos nueve kilómetros que suponen casi la totalidad del término municipal, incluyendo el paso por el centro urbano.

El Concello ya adelanta que en ese momento las labores se llevarán a cabo en horarios nocturnos, de 22:00 a 8:00 horas, para afectar lo menos posible a la circulación de los vehículos. Además, aclaran que las obras no dieron comienzo antes precisamente para no afectar al tráfico,  ya que veían más conveniente arrancar una vez acabara la Semana Santa y el flujo de turistas.

Abel Losada durante su visita a Pontecesures para anunciar la reparación del asfaltado

El Gobierno reparará el asfaltado de todo el tramo que recorre la N-550

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El alcalde, Jacobo Pérez, agradece la comprensión y paciencia de vecinos y vecinas e insiste en afirmar que estos trabajos son necesarios, especialmente después de los temporales que azotaron la villa este invierno.

El plan de asfaltados para el trecho de Caldas cuenta con un presupuesto de 2,3 millones de euros y un plazo de ejecución de diez meses gracias al programa Efapaves (Pavimentos Asfálticos Eficientes) del Ministerio de Transportes.

Más asfaltados en Caldas

A estos trabajos se sumarán también los que se ejecuten en la totalidad de la carretera N-550, una obra de asfaltado que ya anunció el Gobierno y en la que también se contempla el tramo urbano de Caldas de Reis, la N-550a. 

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