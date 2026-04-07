Fariña atribuye al Kalidas una gran parte del éxito de ocupación durante esta Semana Santa

Una de las actuaciones del Kalidas Primavera Fest Cedida

El Concello de Caldas, a través de la concejalía de Cultura, atribuye al Kalidas Primavera Fest y a la decisión de su cambio de fecha el éxito de afluencia durante esta Semana Santa con el 100% de ocupación en los alojamientos locales.

El teniente de alcalde, Manuel Fariña, asegura que estos datos reflejan un notable incremento con respecto a la Semana Santa del pasado 2025, que aunque también fue positiva, no alcanzó la magnitud de este ano. “Superáronse as expectativas”, advierte Fariña.

Según los cálculos del ejecutivo, solo el día de la actuación de la Orquesta Panorama -el viernes 3 de abril-, pasaron por la explanada de A Tafona más de 16.000 personas, cifra que, según recalca el teniente de alcalde, evidencia la enorme repercusión y el atractivo de este evento.

“O cambio de datas para celebrar o ‘Kalidas Primavera Fest’ e facelo coincidir coas vacacións de Semana Santa foi un acerto absoluto. Grazas a esta decisión estratéxica, Caldas estivo chea e puidemos colgar o cartel de completo en todos os aloxamentos. Este evento, tal e como sempre defendemos, é fundamental para poñer a nosa vila no mapa e atraer visitantes de toda Galicia e España”, destacó Fariña.

Torneo Vila de Caldas

Además, el nacionalista también señaló la organización del Torneo Vila de Caldas de fútbol base como responsable de estas cifras de éxito ya que atrajo a la villa termal a 750 deportistas, acompañados por sus familias.