La Asociación Vía XIX exige actuar en la fuente de Tivo ante el riesgo de agua no potable

El colectivo exige una respuesta institucional que asegure la salubridad del agua D.A.

La Asociación Cultural Vía XIX denuncia ante el Concello de Caldas de Reis el abandono que sufre la parroquia de Santa María. La entidad exige soluciones urgentes en la fuente de Tivo, donde hace semanas colgó un cartel que advertía del riesgo de agua no potable.

La presidenta de Vía XIX, María del Carmen Doval Barros, asegura que presentó una protesta formal hace más de dos meses ante el Concello para denunciar esta situación, sin embargo, explica que “ata o de agora, ninguén do goberno local foi quen de darnos nin unha resposta”.

La fuente de Tivo Cedida

El colectivo vecinal se topó hace unas semanas con la indicación de “auga non potable” en la fuente de Tivo. Esa señalización ya no está en el lugar, pero el colectivo exige una respuesta institucional que asegure la salubridad del agua ya que, insisten, se trata de un punto de abastecimiento esencial para las familias de la zona y una parada estratégica para los peregrinos del Camino Portugués. “A imaxe que proxectamos aos viaxeiros é lamentable, pero o risco sanitario para a veciñanza é o máis preocupante”, señalan.

La asociación reclama una analítica que aclare el estado real del agua de la fuente, así como un plan de limpieza para todo el entorno.