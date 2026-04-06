Nerea Villanueva toma las riendas como nueva directora de la Coral Polifónica de Caldas

Concierto de la Coral Polifónica de Caldas de Reis Cedida

La Coral Polifónica de Caldas de Reis incorpora a la agrupación a una nueva directora tras la marcha del que hasta ahora ocupaba este papel, Enrique Viz Otero.

El exdirector, que estuvo al frente de la coral durante casi cinco años, se ve en la obligación de abandonar ahora el puesto por motivos laborales dejando al frente a Nerea Villanueva, profesora de violín en la escuela de música de Caldas y docente también en el Conservatorio de Música de Cambados.

Aunque ya fue el pasado mes de febrero que Nerea se incorporó a los ensayos de la agrupación caldense, no fue hasta ayer, Domingo de Pascua, que se estrenó en el primer concierto de la coral.

Lo hizo en el tradicional recital que ofrece la Polifónica cada año en estas fecha y que en esta ocasión se celebró en la Iglesia de Santo Tomás Becket con el acompañamiento de Antonio Martín al piano y Jorge Gozález con la percusión. La entidad aprovechó la ocasión para anunciar formalmente la marcha de Enrique y el estreno de Nerea, en un concierto que, además, puso fin a la Semana Santa en la villa termal.