La Semana Santa vuelve a marcar el inicio de la temporada de peregrinos en Arousa

Peregrinos caminando hacia Santiago Mónica Ferreirós

La Semana Santa vuelve a convertirse en el punto de partida para dar la bienvenida a la temporada de peregrinos en Arousa. En Caldas, una de las paradas clave en el recorrido del Camino Portugués hacia Santiago, prácticamente todos los albergues colgaron el cartel de completo en unos días en los que, además, acompañó el buen tiempo.

Si algo ha marcado esta Semana Santa, además de la afluencia que cada año continúa al alza, fue el equilibrio entre visitantes nacionales e internacionales. “Hubo peregrinos alemanes, ingleses, coreanos, americanos, chinos, y de todas partes pero estos días se notó más la afluencia de españoles”, explicaban desde el Albergue Agarimo en Caldas de Reis. Así lo confirman también los datos de la Oficina del Peregrino, ya que, en lo que va de abril, la cifra de peregrinos que han completado el Camino Portugués es de 2.413 caminantes, 1.044 españoles y 1.211 extranjeros.

Estas mismas estadísticas también permiten observar ese pico de crecimiento gracias a la llegada de la Semana Santa, y es que en el mes de febrero fueron solo 819 (144 nacionales y 645 extranjeros) las personas que registraron su Camino Portugués en la Oficina del Peregrino, mientras que en marzo la cifra se elevó a 3.519 (1.032 nacionales y 2.149 extranjeros) y en la primera semana del mes de abril el contador apunta ya 2.413 viajeros.

Albergues privados en Caldas

Si algo caracteriza al municipio de Caldas es que una buena parte de su economía local depende de los peregrinos, algo contra lo que el Concello y las instituciones ya tratan de luchar para desestacionalizar el turismo y motivar que el comercio y la hostelería tengan una oportunidad en la temporada baja. Esto se refleja en los alojamientos, porque sí, en Caldas el 100% de los albergues que se pueden encontrar son de iniciativa privada. “Durante la Semana Santa siempre es así, todo completo, pero para la semana ya no hay nada y durante el año baja mucho la afluencia, por eso no se puede vivir solo de esto, yo por ejemplo tengo un bar”, explican desde el Albergue de peregrinos Timonel.

El equilibrio entre peregrinos nacionales y extranjeros caracterizó esta Semana Santa

En esta ocasión, sin embargo, no fueron estos visitantes los que abarrotaron el establecimiento sino que fueron los niños que participaron este fin de semana en el Vilagarcía Basket Cup. “No pudimos recibir a nadie más el fin de semana porque estábamos completos con los niños de Vilagarcía, pero aún así los peregrinos no dejaban de llamar”, señalaban. Y es que otra de las tendencias de los peregrinos está precisamente en las reservas, ya que de esta forma se aseguran llegar al destino y tener cerrado un alojamiento para esa misma noche.

Priman las reservas

“A la gente no le gusta la sorpresa y prefiere reservar pero como el nuestro es de la red pública al llenarse, se llena”, aclaran desde el Albergue de Peregrinos de Briallos, en Portas. Este establecimiento pertenece a la Red Pública de Albergues del Camino y por esto mismo las reservas no son posibles. Sin embargo, la afluencia sigue siendo elevada. “Llenamos todos los días, pero fue como otras Semanas Santas, porque ya hubo alguna vez en la que no teníamos donde meter peregrinos, pero claro ahora hay mucha más oferta privada”, indicaban desde Briallos.

“Esta semana siempre es así, todo completo, pero mañana ya no hay nada y durante el año baja mucho” Albergue de peregrinos Timonel

Una situación similar vivieron estos días un poco más al norte, en Pontecesures. Allí el albergue público también acogió a cientos de peregrinos a pesar de no ser Cesures un punto de pausa del Camino, como sí lo son Caldas o Padrón. “No es como Padrón, pero es que precisamente muchos tuvieron que venir de vuelta una vez llegaron a Padrón por falta de espacio”, cuentan.

En paralelo, continúa también el fenómeno del peregrino repetidor, es decir, aquellas personas que regresan año tras año, ya sea para recorrer el mismo circuito o para probar nuevas rutas jacobeas como es el caso del Camino Portugués de la Costa. Este itinerario contó con más de 1.600 peregrinos en lo que llevamos de abril, pero a diferencia del camino antes mencionado, en este otro prima el interés internacional, ya que tan solo 553 fueron españoles, mientras que 1.057 fueron extranjeros.

Comienza la temporada

Tras esta primera toma de contacto, los albergues ya prevén que Mayo puede llegar a ser uno de los meses más dinámicos, en parte porque muchos peregrinos buscan evitar tanto la masificación como las altas temperaturas del verano.

En definitiva, el balance general en Caldas es positivo: alta ocupación, diversidad de visitantes y una tendencia al alza que se repite año tras año. Sin embargo, también se evidencian retos como la estacionalidad, la necesidad de compatibilizar modelos públicos y privados, y la transformación de los hábitos del peregrino.

En cualquier caso, todo apunta a que el Camino Portugués sigue consolidándose como uno de los mayores atractivos turísticos de la comarca.