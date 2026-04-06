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Caldas

La Biblioteca de Caldas presenta este viernes ‘O imperialismo no século XXI’

El autor de la obra, Duarte Correa, participará también en la cita para invitar a la reflexión sobre la economía internacional y el origen de las guerras y conflictos

Fátima Pérez
06/04/2026 15:12
Biblioteca caldas de reis
Biblioteca Padre Manuel Martínez Ferro | Concello Caldas de Reis
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La Biblioteca Municipal de Caldas acogerá este viernes, a las 20:30 horas, la presentación del libro ‘O imperialismo no século XXI’, de Duarte Correa, un acto que invita a la reflexión sobre la economía internacional, visibilizando el origen de las guerras y conflictos.

El libro aborda una cuestión fundamental para comprender el mundo actual, especialmente en un momento marcado por conflictos internacionales. “Falar de imperialismo hoxe é falar dunha realidade visible que nos afecta directamente e que debemos coñecer para entender como se reflicte na nosa vida”, destaca el teniente de alcalde, Manuel Fariña.

En la cita participará también el autor, Duarte Correa Piñeiro, profesor de Educación Secundaria en el IES Ramón Cabanillas de Cambados. 

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