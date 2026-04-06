La Biblioteca de Caldas presenta este viernes ‘O imperialismo no século XXI’

Biblioteca Padre Manuel Martínez Ferro | Concello Caldas de Reis

La Biblioteca Municipal de Caldas acogerá este viernes, a las 20:30 horas, la presentación del libro ‘O imperialismo no século XXI’, de Duarte Correa, un acto que invita a la reflexión sobre la economía internacional, visibilizando el origen de las guerras y conflictos.

El libro aborda una cuestión fundamental para comprender el mundo actual, especialmente en un momento marcado por conflictos internacionales. “Falar de imperialismo hoxe é falar dunha realidade visible que nos afecta directamente e que debemos coñecer para entender como se reflicte na nosa vida”, destaca el teniente de alcalde, Manuel Fariña.

En la cita participará también el autor, Duarte Correa Piñeiro, profesor de Educación Secundaria en el IES Ramón Cabanillas de Cambados.