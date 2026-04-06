Caldas expone una propuesta de agrupación forestal conjunta para mejorar la gestión del monte en Saiar

Terrenos en Saiar, Caldas Gonzalo Salgado

Caldas inicia un proceso para crear una Agrupación Forestal de Xestión Conxunta (AFXC) en la parroquia de Saiar para optimizar la gestión de los terrenos forestales y reducir el riesgo de incendios en la zona.

El proyecto, que abarca diversas parcelas situadas en los polígonos 66, 503, 504 y 505, busca agrupar estos terrenos inutilizados o abandonados para mejorar su rentabilidad económica, fomentar una explotación sostenible y reforzar la protección frente a incendios, ya que en muchos casos la gestión de la biomasa es deficiente y convierte estas áreas en zonas vulnerables al fuego.

15 días para consultas y alegaciones

La creación de esta AFXC pasa por analizar la cartografía de la superficie para poder establecer el perímetro final de gestión conjunta, un perímetro que ahora se expone públicamente para que todas las personas afectadas puedan realizar consultas o presentar alegaciones durante un plazo de 15 días desde su publicación en el tablón de anuncios municipal.

La iniciativa cuenta con financiación procedente de fondos europeos NextGenerationEU dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.