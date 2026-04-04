La Banda de Caldas sigue sumando financiación para sufragar el gran reto internacional de Kerkrade

La Banda Municipal de Música de Caldas en concierto Cedida

Tras obtener 15.000 euros de la Diputación de Pontevedra para viajar al World Music Contest en Kerkrade (Países Bajos), la Banda de Música Caldas continúa trabajando en la búsqueda de financiación porque esta aportación supone solo una pequeña parte del total de gastos que la agrupación debe asumir para asistir a este certamen internacional que se celebrará los próximos 1 y 2 de agosto.

La Banda de Caldas participará en el World Music Contest de los Países Bajos Más información

“Necesitamos más, mucho más”, explica el presidente de la Banda, José Luis Vázquez ‘Cote’. Ya solo en alojamiento la agrupación asumirá un gasto de 18.000 euros, de los cuales ya han abonado un 10% para la reserva. La parte restante podrán liquidarla hasta dos meses antes del viaje. “Vamos a un hotel en Bélgica porque es más económico que Holanda, pero no dejan de ser 18.000 euros y a esto se suman los autobuses que serán 28.000 euros porque es impensable viajar en avión. Además, tenemos que poder movernos allí”, señala Cote.

La compañía con la que viajarán será la empresa caldense Benito Abalo, con la que ya han realizado innumerables desplazamientos y que, por lo tanto, les concede mayor flexibilidad para abonar los pagos.

Otro de los gastos que deben asumir, más allá de las dietas, es la compra de las partituras, algo que exige el Tribunal del certamen como requisito a la hora de actuar. En total deben ser cinco copias de cada una de las piezas que la Banda interprete en Kerkrade.

A la espera de la Xunta

Para sufragar todos estos gastos la agrupación caldense espera poder contar también con la aportación económica de la Xunta, que ya han solicitado pero de la que por el momento no saben nada. “Hicimos también un bingo hace poco y los comercios donaron muchísimas cosas, pero bueno es la forma de conseguir financiación. Esto sumado al apoyo del Concello y de las instituciones, pues intentaremos no pedir por las puertas”, aclara el presidente.

Todo asegurado

Más allá del aspecto económico, la Banda de Caldas trabaja también a nivel técnico, cerrando detalles que son imprescindibles para movilizar a cerca de 50 músicos, con edades que van desde los 11 hasta los 57 años. “Hay menores de edad y necesitamos un permiso especial, también las tarjetas sanitarias europeas y, aunque vamos a estar cuatro días fuera, es importante llevar todo asegurado porque no podemos permitirnos el lujo de tener problemas” sentencia Cote. Eso sí, si algo tiene claro es que la Banda de Caldas estará en Kerkrade para competir al máximo nivel.