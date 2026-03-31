Mesón Bermaña, ganador de la I Ruta de Tapas en Caldas Cedida

La I Ruta de Tapas de Caldas de Reis, que se celebró este pasado fin de semana, ya tiene ganador. De los diez establecimiento que participaron y repartieron durante las tres jornadas gastronómicas más de 5.000 raciones, Mesón Bermaña resulta vencedor tras sumar las votaciones del jurado popular y profesional, integrado por Coque Fariña, Xoanqui Ameixeiras y Fran Jamardo.

El segundo puesto fue para el Bar Torque y completó el podio el Bar Sena. El acto de entrega de los diplomas acreditativos del evento, organizado por la Asociación de Hostalería en colaboración con el Concello, tuvo lugar esta misma mañana en la Praza José Sesto Casal. Allí hubo también una mención especial para el Bar D’Toxos, al ser la tapa que alcanzó un mayor número de votos por parte del jurado popular.

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Además también se sortearon premios entre las personas que probaron las elaboraciones y participaron en la votación. Con un total de cinco sellos se entraba en el sorteo de un vale de 60 euros para gastar entre los establecimiento participantes, mientras que quienes completaran el ‘tour’ de las diez tapas podrían conseguir dos abonos para el PortAmérica.

Una ruta para atraer visitantes

“Foron tres xornadas de gran dinamización para o sector”, aseguró el presidente de la Asociación de Hostalería de Caldas, Jesús Fariña, quien confirmó ya su intención de trabajar en la próxima edición del certamen para atraer visitantes fuera de la temporada alta.

Por su parte, el alcalde, Jacobo Pérez Gulín, felicitó al colectivo de hosteleros por el éxito de las jornadas y destacó que “Caldas de Reis viviu un ambiente espectacular durante toda a fin de semana. Temos constancia de que moita xente doutros concellos animáronse a probar as tapas, o que demostra a súa capacidade para atraer visitantes e consolidarse como motor económico de relevancai para o municipio”.