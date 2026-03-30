El Gobierno reparará el asfaltado de todo el tramo que recorre la N-550

Abel Losada durante su visita a Pontecesures para anunciar la reparación del asfaltado Cedida

El subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, visitó esta mañana Pontecesures para anunciar la reparación del asfaltado en todo el trazado de la carretera N-550, incluyendo también en estos trabajos el tramo urbano de Caldas de Reis, la N-550a. El presupuesto asciende hasta los 2 millones de euros y la previsión es que las obras arranquen después de la Semana Santa.

Esta actuación se enmarca dentro del Plan Especial de Reparación y Conservación de Carreteras del Estado en Galicia, una propuesta que está ejecutando el Gobierno en la provincia de Pontevedra con un presupuesto total de 12 millones de euros. De hecho, de este mismo presupuesto, 650.000 euros se destinaron ya a efectuar mejoras en un tramo de la N-640, a su paso por Cuntis, tras los daños provocados por los temporales de los últimos meses.

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En su visita a Cesures Losada detalló que la intención es mejorar todos los tramos deteriorados de la N-550 desde el río Ulla hasta O Porriño. Además, las obras incluirán el tramo del antiguo trazado a la entrada de Caldas, la N-550a, que va desde la rotonda de Tivo hasta el puente del Umia.

En total, para la primera parte de los trabajos se destinarán 1,8 millones de euros, con los que se actuará en concellos como Pontecesures, Valga, Portas y Caldas, entre otros. La segunda parte de la actuación, la que implica el trazado de la N-550a, ascenderá a los 200.000 euros.

Precisamente, y hace tan solo unos días, el BNG reclamó al Gobierno una actuación urgente en esta vía a su paso por Pontecesures ante lo que definieron como una situación “insostíbel”. La regidora cesureña, Maite Tocino, incidió en la falta de seguridad y en el deteriorado estado de la infraestructura y el pavimento, que ahora tendrá solución.

Más reparaciones en Caldas

Más allá de la reparación en la la N-550a, Abel Losada informó al alcalde de Caldas, Jacobo Pérez, que el Gobierno prevé iniciar también unos trabajos de asfaltado integral en unos nueve kilómetros de la N-640 que suponen casi la totalidad del término municipal, incluyendo el paso por el centro urbano.

Esta actuación cuenta con un importe de 2.296.502 euros y un plazo de ejecución de diez meses. Todo en el marco del programa Efapaves (Pavimentos Asfálticos Eficientes) del Ministerio de Transportes.

Losada insistió en que se trata de una inversión “se non histórico, si da máxima relevancia” para Caldas y felicitó al regidor por su trabajo en la villa termal y su diálogo para reconducir el trazado de la Variante.