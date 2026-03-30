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Caldas

Fariña insiste y pide al PP un apoyo claro al ‘Kalidas Primavera Fest’

Fátima Pérez
30/03/2026 17:18
El teniente de alcalde de Caldas, Manuel Fariña
El teniente de alcalde de Caldas, Manuel Fariña
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El teniente de alcalde de Caldas, Manuel Fariña, pide al Partido Popular un apoyo “claro” al ‘Kalidas Primavera Fest’, tras la polémica por una recogida de firmas contra el evento durante la Semana Santa.

Fariña acusa al PP de impulsar esa iniciativa y tratar ahora de desvincularse, pese a que, según sostiene, estuvo respaldada por personas vinculadas al partido. Además, critica que los populares eviten pronunciarse sobre el festival.

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En definitiva, el edil defiende la celebración del ‘Kalidas’ en Semana Santa - los días 2, 3 y 4 de abril- para atraer público y dinamizar la localidad, y asegura que el gobierno local respeta las creencias religiosas mientras trabaja para impulsar “unha vila atractiva e dinámica”. 

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