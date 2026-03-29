Caldas humanizará por 875.000 euros la rúa San Roque y ya proyecta actuar en As Silgadas

Entorno del Campo da Torre, en Caldas Cedida

El Concello de Caldas recibirá 875.000 euros procedente del Plan Extra de la Diputación de Pontevedra para mejorar la movilidad peatonal en la rúa San Roque y en la contorna de la capilla, mientras prepara, a su vez, una actuación similar en la rúa As Silgadas, ambos espacios clave del casco urbano caldense que conectan directamente con Campo da Torre, donde ya está todo preparado para iniciar los trabajos de humanización.

Estas actuaciones se enmarcan dentro de un proyecto más ambicioso impulsado por el gobierno local, que busca transformar el centro de la villa mediante la creación de un anillo peatonal continuo. El alcalde, Jacobo Pérez, recordó que esta estrategia no es nueva, ya que en los últimos años se han llevado a cabo intervenciones similares en la Praza José Sesto Casal, donde se ubica el mercado de abastos.

Es por ello que, además de la rúa San Roque y Campo da Torre, el Concello ya trabaja en la siguiente fase, centrada en la rúa As Silgadas. “Estamos ultimando el proyecto para enviarlo a Patrimonio y, en cuanto tengamos el visto bueno, será la siguiente obra que ejecutemos en esta zona”, señaló.

San Roque pendiente de licitar

En el caso de la rúa San Roque, el proyecto aún no ha salido a licitación ya que antes será necesario realizar catas arqueológicas preliminares, un procedimiento habitual en este tipo de intervenciones y que ya se llevó a cabo en Campo da Torre. En esta calle, precisamente, las obras están a solo unos días de comenzar, pero el alcalde indicó que su arranque podría retrasarse ligeramente con motivo de la celebración de la Semana Santa, ya que las procesiones transcurren justo por esta zona y las obras podrían dificultarlas.

El alcalde de Caldas se reunirá con los vecinos antes de iniciar las obras en Campo da Torre Más información

Así, todo apunta a que la empresa adjudicataria esperará a que finalicen las festividades para iniciar el despliegue de maquinaria y comenzar los ansiados trabajos, valorados en más de 800.000 euros.