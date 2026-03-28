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Caldas

Los populares de Caldas desmienten el reproche de Fariña sobre su postura frente al Kalidas

Fátima Pérez
28/03/2026 23:00
Fernando Pérez, portavoz de los conservadores de Caldas
Fernando Pérez, portavoz de los conservadores de Caldas
Mónica Ferreirós
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El Partido Popular de Caldas responde a las declaraciones del teniente de alcalde, Manuel Fariña, tras difundir, dicen, afirmaciones falsas sobre su postura respecto al festival Kalidas Fest.

El grupo municipal popular asegura que en ningún momento se ha posicionado en contra del evento, ni ha promovido iniciativas para impedir su celebración, por lo que exige una rectificación pública y disculpas. Además, subraya que apoya la organización de actividades culturales y festivas en el municipio por su impacto positivo en la vida social y económica local, aunque insiste en la necesidad de una adecuada planificación para evitar molestias a los vecinos caldenses.

El partido también defiende la relevancia de los actos religiosos de Semana Santa en Caldas, destacando su tradición y participación ciudadana, y acusa al teniente de alcalde de mantener una actitud contraria a este tipo de celebraciones. 

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