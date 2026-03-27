El Concello lamenta la postura del PP y aclara que el Kalidas no es “unha falta de respecto á tradición relixiosa”

Manuel Fariña durante una sesión plenaria EC

El teniente de alcalde, Manuel Fariña, lamenta la postura del grupo municipal del PP al posicionarse en contra del Kalidas Primavera Fest que se celebrará del 2 al 4 de abril. El nacionalista asegura que el Concello recibió un escrito con quejas, secundadas por los populares, por celebrar estos conciertos durante la Semana Santa, acusando al gobierno local de no respetar la tradición cristiana.

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Ante estas réplicas, Fariña explica que la coincidencia de estas fiestas con la Semana Santa fue además una estrategia de la concejalía de Cultura para potenciar la asistencia de más público al coincidir con días festivas. Sin embargo, también aclara que la programación del Kalidas, en ningún momento pretende ser “unha falta de respecto á tradición relixiosa”, ya que recuerda que en la villa termal no se realizan procesiones nocturnas ni actividades devotas que contrasten con la cita musical.

Fariña considera que las firmas están avaladas principalmente por integrantes del Partido Popular como una estrategia política para “crear crispación ficticia na localidade”. Además, pone de ejemplo a Ribadeo, un municipio en el que gobierna este partido y que no solo celebra su Semana Santa, sino también el ‘Camiño Norte Fest’.