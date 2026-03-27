Los colegios de Caldas plantan 200 especies en Saiar para celebrar el Día de los Bosques

El alumnado de Caldas durante la plantación de las nuevas especies en Saiar Cedida

Un año más y como llevan haciendo desde hace más de 20 años, el Concello de Caldas y sus centros educativos conmemoraron ayer el Día Internacional de los Bosques con la plantación de unos 200 nuevos ejemplares en la parroquia de Saiar.

Aunque el acto tuvo que ser aplazado en su momento por las condiciones meteorológicas, ayer los alumnos y alumnas de diferentes centros educativos de la villa pudieron participar en estos trabajos de plantación colocando cerezos, nogales, madroños y castaños, con la colaboración de los agentes forestales. A la plantación también asistieron el alcalde, Jacobo Pérez, y el concejal de Medio Ambiente, Juan Carlos Ortigueira.

Más de 10.000 árboles

Fue a principios del siglo XXI cuando el Concello comenzó a promover esta actividad, implicando a los centros educativos. Desde entonces, el gobierno local estima que ya se han plantado más de 10.000 árboles, con la colaboración del alumnado caldense y las Comunidades de Montes.

Pérez agradeció la colaboración e implicación de los técnicos, así como del personal de la Comunidad de Montes de Saiar, y se mostró satisfecho por el interés de la juventud.

Asimismo, el regidor puso el foco en la importancia de que las nuevas generaciones continúen implicándose para mantener viva una tradición que “non só serve para continuar concienciado á nosa sociedade da necesidade de respectar o medio ambiente, senón que tamén é unha actuación que axuda a potenciar o pulmón verde de Caldas”, sentenció.

Este Día Internacional de los Bosques se celebra cada 21 de marzo después de que la ONU convocase su primera edición en 2023. La iniciativa busca sensibilizar sobre la importancia de todos los sistemas forestales, el desarrollo sostenible y la lucha contra el cambio climático.