La Banda de Caldas participará en el World Music Contest de los Países Bajos

Cubela con representantes de la Banda Cedida

La Banda de Caldas viajará a Kerkrade, en los Países Bajos, para participar en el prestigioso World Music Contest, que se celebrará el 1 y el 2 de agosto. Cuenta para ello con una subvención de 15.000 euros de la Diputación de Pontevedra.

El diputado Jorge Cubela destacó el compromiso de la Diputación con las iniciativas culturales de la provincia, así como la importancia de apoyar la difusión internacional del talento musical. “Estamos orgullosos de apoiar á Banda de Música de Caldas de Reis nesta aventura de altura. É un recoñecemento á súa traxectoria e unha oportunidade para que a provincia brille nos coñecidos como Xogos Olímpicos da música de vento”, afirmó el responsable provincial.

La Banda de Caldas se fundó en 2005, bajo la dirección de Milagros Vilariño. En la actualidad está dirigida por Javier Penido y cuenta con una larga trayectoria de éxitos en certámenes provinciales, autonómicos e internacionales, como los segundos puestos en ‘Ciutad de Valencia’ o ‘Villa de Aranda’, entre otros.

Ahora tiene una nueva oportunidad para demostrar el talento musical de Caldas.