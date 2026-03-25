Caldas instala en el auditorio nuevos paneles solares

Esta nueva instalación forma parte de la obra del ‘Museo Aberto 24/7' Cedida

El Concello de Caldas instala paneles solares en el tejado del auditorio municipal como parte de la obra del proyecto para crear el ‘Museo Aberto 24/7’, ya que será precisamente en este edificio donde se ubicará este espacio.

El gobierno local asegura que con esta instalación fotovoltaica, sumada a la del pabellón y a la del CEIP Alfonso VII, se superarán los 130 kilovatios de producción energética propia.

En el auditorio la instalación alcanzará una potencia de 17.110 voltios gracias a los 29 paneles de 540 voltios que se están colocando en la parte superior. Esto permitirá una eficiencia energética del 26%.

El teniente de alcalde asegura que esta instalación permite cumplir con parte de los objetivos de la subvención que concedió el Ministerio para la rehabilitación de la Carballeira, ya que precisamente una de las exigencias era elaborar un plan para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.