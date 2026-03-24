Pinchos a tres euros y sorteos para los comensales: así será la I Ruta de Tapas de Caldas

Algunas de las elaboraciones que se podrán degustar en esta primera edición D.A.

Caldas ya tiene todo listo para celebrar este fin de semana, del 27 al 29 de marzo, su primera Ruta de Tapas con la participación de 10 locales de hostelería y un jurado profesional conformado por Coque Fariña, la cocinera del programa Quen anda aí?; Xoanqui Ameixeiras, de este mismo programa de la TVG; y Fran Jamardo, del espacio gastronómico Indo e Vindo.

Todas las tapas tendrán un precio de 3 euros y cada local participantes podrá presentar solo una elaboración a escoger entre dulce y salado. En cuanto al horario, se podrán consumir de 19:00 a 23:00 horas del viernes 27 de marzo; el sábado 28, de 12:00 a 16:00 y de 19:00 a 23:00 horas; y finalmente el domingo 29, de 12:00 a 16:00 horas.

En la presentación oficial de esta ruta de tapas, el alcalde, Jacobo Pérez, quiso agradecer la implicación de la hostelería local, así como la iniciativa vecinal, que consideró “fundamental para que unha vila como a nosa vaia para adiante, sobre todo nun momento previo ao boom do peregrinaxe no verán”. Pérez también recordó que las tapas que se podrán degustar durante el fin de semana están elaboradas con productos de la zona, “mercados en establecementos locais, pechando así un círculo fundamental para a economía de calquera vila”, insistió el regidor caldense.

Los participantes de esta primera edición junto con el alcalde y el presidente de la Asociación de Hostelería Cedida

Además, tal y como aclaró el presidente da Asociación de Hostelería de Caldas de Reis, Jesús Fariña, uno de los principales objetivos de estas jornadas es precisamente poder desestacionalizar la temporada para que los locales de hostelería de Caldas tengan otro tipo de clientes más allá del peregrino.

Criterios de valoración

En cuanto a los criterios de valoración, la organización asegura que se tendrán en cuenta dos vertientes: el jurado profesional, con un 40% del voto, y el popular, con un 60%. Los tres profesionales encargados de valorar estas tapas tratarán de puntuar distintos aspectos como la técnica, la originalidad, el sabor, la presentación, así como la selección de productos que debe ir acorde a la temporada.

Sorteos entre los comensales

En cada uno de los establecimiento habrá un cartón disponible para sellar la consumición por negocio. Así, la clientela que llegue a cinco sellos entrará en el sorteo de un vale de 60 euros para gastar en alguno de estos locales participantes. Además, para aquellos comensales que completen el tour de las diez tapas, tendrán opción de conseguir dos abonos para la próxima edición del Festival PortAmérica que se celebrará los próximos 9, 10 y 11 de julio.

Tal y como adelantó Fariña, el próximo martes 31 de marzo se dará a conocer el local ganador de esta primera edición de la Ruta de Tapas, que recibirá además un premio y un diploma.

Locales participantes

Así, los locales que participan en esta primera edición serán: Bar Torque, De Roxos, Tapería Nº2, Hotel Restaurante Sena, Hamburguesería La Burguer, Hotel Pousada Real, Restaurante Roquiño, Nuevo Varadoiro, Mesón Bermaña y O Encontro.