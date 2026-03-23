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Caldas

Caldas adelanta más iniciativas con ‘Clásicos do Carneiro’ tras el éxito de los vehículos antiguos

Fátima Pérez
23/03/2026 22:05
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Primera Xuntanza de Vehículos Clásicos
M.F.
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El Concello de Caldas valora positivamente la primera Xuntanza de Vehículos Clásicos organizada por la Asociación Clásicos do Carneiro que se celebró este pasado domingo en la rúa García Baión y asegura que la cita contó con cerca de cien vehículos inscritos, más de 160 personas en la comida y una gran acogida por parte del público.

Los vehículos durante la jornada

Cientos de amantes del motor se reunen en Caldas para disfrutar de una jornada de vehículos clásicos

Más información

Ante este éxito el teniente de alcalde, Manuel Fariña, confirma que el Concello está trabajando ya en la siguiente edición y en otras iniciativas de la mano de la asociación.

Fariña también aclara que esta concentración atrajo a aficionados de otras localidades generando un impacto muy positivo en la villa termal.

Entrega de premios

La jornada discurrió además sin ningún tipo de incidencia y en la comida se hizo entrega de los distintos premios: al conductor más joven, al coche mejor conservado (un Citroën Tiburón), al club con más participantes (Amigos dos Vehículos Antigos), y al conductor más veterano que fue para Antonio Vidal ‘Cosme’ a sus 90 años. 

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